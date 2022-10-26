عضو مجلس النواب علاء قريطم: توجيهات الرئيس بإصدار حزمة حماية اجتماعية تؤكد إحساسه بنبض الشارع

أكد علاء قريطم، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة، مؤكدا أن الدولة حريصة على حماية المواطن من أي ارتباك بسبب الأزمات العالمية، إذ قامت بتوفير السلع والاستمرار في المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن، بجانب المبادرات الرئاسية التي تتم، والتركيز على هذه الخدمات وحرص الدولة بشتى الطرق على تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن.

حزمة الرعاية الاجتماعية تحمي المواطن من آثار الأزمات العالمية

وأشاد النائب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بقرارات الحكومة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور، وصرف علاوة استثنائية للعاملين بالدولة، مؤكدا أنها تحمي المواطن من آثار الأزمات التي يشهدها العالم.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عن دعم المواطن والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تأكيد على إحساسه الدائم بنبض الشارع، وامتداد لجهوده في توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تكليف الرئيس للحكومة بتنفيذ توصيات المؤتمر على اعتبارها خارطة طريق للمستقبل يأتي انعاكسا لإدراكه الكامل لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقال إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع سقف الحماية الاجتماعية للمواطنين، يستحق الإشادة، وجاء في الوقت المناسب، مضيفا أن كلمة الرئيس ودعوته لمناهضة الفقر، ركيزة أساسية للحكومة التي ترجمت توجيهات القيادة السياسية بقرارات تحقق خلالها الحماية الاجتماعية الزائدة، وتصل تكلفتها لنحو 67 مليار جنيه، ويجري العمل بالحزمة الاجتماعية من نوفمبر المقبل حتى 30 يونيو 2023، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدول.

وأوضح أن إجراءات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة تحقق الاستقرار والأمان المجتمعي، وتكشف اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين.