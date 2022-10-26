إبراهيم عيسى: الإخوان الإرهابية لا تريد سوى الخراب والفوضى.. «شعارهم يلا نهدم»

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الحكومة المصرية تعمل على حل الأزمات وطرح الحلول، فضلًا عن أنها تطلب الحلول من خلال عقد المؤتمر الاقتصادي كأحد مظاهر البحث عن مخارج للأزمة الاقتصادية، فضلا عن أن تيارات المعارضة تبحث عن حلول من وجهة نظرها، بينما الإخوان لا تجد طريقةً لمعالجة الأزمة سوى التخريب، وعنوانها التخريب من خلال الدعوة للتظاهر، وذلك خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس».

الإخوان دعاة التخريب والفوضى وشعارهم «يلا نهدم»

وأضاف «عيسى»، أن الإخوان دعاة التخريب والفوضى وشعارهم «يلا نهدم»، مؤكدا أن مصر لن تشهد أي تظاهرات في 11 نوفمبر ودعاة التخريب لا يريدون سوى الفوضى والانفلات، متابعا: «لن يحدث أي شيء في 11 نوفمبر والإخوان يجيدون الاندساس وسط الناس»، مضيفًا: «الإخوان يقدروا يعملوا النهضة ورابعة بالأسلحة وقاعدين ومعاهم السلفيين، والإخوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها ومجتمعها وتتمتع بالغباوة والبلاهة وانفصام على الواقع وإنكار الحقيقية».

الإخوان تيار تخريبي وجماعة منفصلة عن واقعها

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى، أن خروج الإسلام السياسي هو بداية الحل الحضاري لمصر والسماح بعودة الإخوان من بياتها الشتوي بمثابة خروج الثعبان من جحره، قائلا: «تيار الإسلام السياسي خارج الإطار الوطني».