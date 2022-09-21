إلهام شاهين: «السنة دي فيها مفاجأة كبيرة من تأليف إبراهيم عيسى»

هنأت الفنانة إلهام شاهين، كل الفنانين المصريين بمهرجان القاهرة للدراما، إذ ذكرت أنها سعيدة بدرجة كبيرة للغاية، فالدراما المصرية صاحبة الريادة في المنطقة العربية بالكامل، وجرى تقديم أعمال جميلة أسعدت الجميع في الوطن العربي، مضيفة: « يارب تظل بنفس قوتها وأكثر إن شاء الله، المهرجان ده يكرم عدد من أساتذتنا العمالقة الذين قدموا للتليفزيون أعمالا خالدة وعظيمة مهما تعاد الناس مش بتمل منها»، معربة أيضا عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل «بطلوع الروح»، خلال الموسم الرمضاني المنقضي.

الفن سلاح يخشى منه الأعداء

وأضافت «شاهين»، على هامش افتتاح الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الجميع تفاجأ بدورها في مسلسل بطلوع الروح «الناس كانت بتقول بقى إلهام شاهين اللي هي ضد كل التطرف تبقى هي زعيمة داعش النسائية، كان فعلا دور صعب وغريب وبشكر المخرجة كاملة أبو ذكرى، لم يكن يخطر على بالي أعمل دور زي ده»، مؤكدة أن المسلسل تلقى هجوما غريبا حتى من قبل عرضه، وهذا دليل أن الفن سلاح يخشى منه الأعداء «الفن له تأثير ومؤثر، لو مكنش مؤثر مكنش يتخاف مننا ولا كان يتم الهجوم علينا».

وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن البعض كانوا يخشون من عرض مسلسل بطلوع الروح حتى من قبل عرضه على الشاشات، والبعض على وسائل التواصل الاجتماعي طالب بعدم عرضه قبل أن يروه، « من أول ما نزل الأفيشات الخاصة بالمسلسل، فيه ناس بدأت تهاجم، طب بتهاجموا ليه وأنت مشوفتش العمل، هما خايفين أننا نفضح أفكارهم وتصرفاتهم، إحنا كنا قاصدين أننا نكشفهم ونفضحهم قدام العالم أجمع، لو حد كان متمسك بأفكار داعش، فالمسلسل ده فضح تصرفاتهم اللي هي بعيدة كل البعد عن الإنسانية».

موضوعات تحظى بنسبة مشاهدة عالية

أوضحت أن الموضوعات الصادمة تحظى بنسبة مشاهدة عالية، فضلًا أنه من الأعمال المطلوبة لزيادة الأعمال الوطنية التي توعي المواطنين «تعرفهم إيه الصح وإيه الغلط، وتفهمهم أن كل التصرفات دي لا هي من الدين الإسلامي ولا موجودة في أي دين، والمقصود هنا تصرفات تنظيم داعش، مفيش أي دين يسمح بممارسة العنف والقتل، المسلسل كان ليه أثر كبير وأنا سعيدة جدا بتأثيره، السنة دي فيها مفاجأة كبيرة جدا من تأليف إبراهيم عيسى والمخرج عادل أديب، إن شاء الله تكون مفاجأة كويسة».