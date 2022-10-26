المدون الإماراتي إبراهيم بهزاد: رأينا مشروعات أبهرتنا في مصر

قال إبراهيم بهزاد، المدون الإماراتي، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمتد لقرون عديده خلت، وهناك توافق وتكامل وتعاون في الرؤى ما بين القيادتين السياسيتين للدولتين، مشيرًا إلى أن التنسيق والتعاون الذي يجري ما بين البلدين هو أمر واضح للجميع.

بهزاد: حضرنا احتفالات مرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين

وأضاف «بهزاد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الوفد الإماراتي الذي حضر إلى مصر على مدار 3 أيام أجرى عدد من الجولات مع الوفد الإعلامي، وذلك ضمن احتفالات مصر والإمارات بمرور 50 عاما على تأسيس علاقات مشتركة فيما بينهما.

بهزاد: الوفد الإماراتي زار عددا من الأماكن السياحية

وأشار إلى أن الوفد زار العديد من الأماكن السياحية وغير السياحية، كما وشاهد العديد من الأماكن التي تجعل أي شخص يزورها يشعر بالفخر والإنتماء، معقبًا: «شاهدنا أشياء كنا نسمع أو نقرأ عنها والآن شاهدناها، غير المشروعات الضخمة والجبارة في الطرق والمعمار والتراث المصري، وما رأيناه أبهرنا».

وأكد أن القيادة السياسية المصرية الحالية تبنى حاليا بلدًا جديد تماما عما كانت عليه من قبل، متابعا: «جميعنا نغيب لفترة قصيرة ثم نعود لمرة أخرى، ونجد الكثير من الأماكن الجديدة والمشروعات الجديدة، وفي الكثير من المرات تسائلت متي تم إنشاء مثل تلك الكباري أو تمهيد مثل تلك الطرق، ولكن في النهاية لا استطيع أن أقول إلا تسلم الأيادي فعلًا».