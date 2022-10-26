السيسي يلقي كلمة في احتفالية «مصر والإمارات قلب واحد» بعد قليل

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، كلمة مسجلة في احتفالية مصر والإمارات قلب واحد، والتي تنطلق فعالياتها بعد قليل حتى الجمعة المقبل، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية

وتلقى الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة حول العلاقات المصرية الإماراتية الاقتصادية والآفاق المستقبلية لها، كما يلقي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي كلمة بعنوان «لماذا مصر؟».

ومن المقرر أن يلقي السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بعد قليل، كلمة حول العلاقات العربية العربية، ثم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن واقع ومستقبل العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى تحت عنوان «العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة»، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الاماراتي الدكتور ثاني الزيودي، وهي جلسة من إدارة الإعلامية لميس الحديدي.

صر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ

كما من المرتقب أن تنعقد جلسة تحت عنوان «مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ»، بمشاركة الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.