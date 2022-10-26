عاجل.. السيسي: مصر والإمارات شعب واحد.. ووطن واحد  

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنموذج العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات منذ تأسيس دولة الإمارات، قائلا: «استمرارا لموقف المؤسس العظيم زايد الخير لا يفوتني أن أتذكر بالخير والعرفان الموقف التاريخي الداعم لدولة الإمارات للفترة العصيبة التي مرت بها مصر منذ 10 سنوات وتعزيزا لقوة العلاقات وبرهان على الروابط الوثيقة بين الشعبين والقيادتين أنّهم بمثابة شعب واحد ووطن واحد».

50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية

وأضاف الرئيس في كلمة مسجلة في احتفالية «50 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين» منذ قليل، المنعقدة في أحد فنادق القاهرة: «نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري وهي مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر والإمارات تمثل نموذج للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين».

وتابع: «تسود قيم الصداقة الحقيقية والأخوة والمودة والتوافق بين الشعبين، والتي نلمسها ونقدرها ونعتز بها»، مؤكدا أنّ الشعبين المصري والإماراتي دائما على قلب رجل واحد، والعلاقات بين البلدين على اختلاف القيادات والحكومات نموذج للعلاقات المتميزة بين الدول العربية الشقيقة، يسودها التفاهم وتطابق الرؤى مع قيادات دولة الإمارات الشقيقة هي ما نفخر به في مصر.

وأكد أنّ العلاقات بين البلدين متميزة بداية من المؤسس العظيم للدولة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، صاحب الموقف والمقولة التاريخية في حرب أكتوبر 1973، بأنّ البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، وحتى الشيخ خليفة بن زايد، وأصحاب السمو في الإمارات وصولا إلى رئيس الدولة الأخ والصديق العزيز الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة.

تفاهم وإخاء وتعاون

وشدد على أنّ قوة العلاقات المصرية والإماراتية لم تتغير، وظل التفاهم والإخاء والتفاهم بين البلدين هو عنوان مسيرة العلاقات بين البلدين، في الواقع العلاقات بين البلدين تميزت دائما بأنّها قائمة على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية والفهم الواقعي والمتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعامل، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، بما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن، التعاون الاقتصادي والاستثماري في جميع المجالات دائما على أعلى مستوى.

وأكد أنّ الآفاق المستقبلية بين الدولتين واعدة ومزدهرة وبإذن الله ستعود بالخير والرخاء على الشعبين وشعوب الوطن العربي جميعا، وتظل عهد أخوة والخير والتعاون والبناء والمصير الواحد، داعيا الله أن يعيننا على صون وتعزيز العلاقات القوية المتميزة لما فيه خير البلدين والشعبين الصديقين.