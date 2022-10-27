سيارة بمقطورة تهشم 4 سيارات أعلى كوبري ثروت بالدقي (صور)

شهد كوبري ثروت بمنطقة بين السرايات في دائرة قسم شرطة الدقي، منذ قليل، حادثا مأساويا، حينما انزلقت مقطورة تحمل أجسام الكباري أعلى كوبري الجامعة، أدت إلى تكسير عدد من السيارت وشلل مروري تام بمنطقة الكوبري والجامعة والمتجه إلى ميدان الجيزة.

بلاغ بالحادث

وورد للواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث، في تواجد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، ورجال مباحث القسم والحي.

ونتج عن الحادث تهشم 4 سيارات دون وقوع خسائر بشرية، وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور بمنطقة كوبري ثروت والجامعة والمتجه إلى ميدان الجيزة.

ودفع رجال المرور بالأوناش لسحب الكثافات، وتسيير حركة السير، وإيجاد تحويلات مرورية.