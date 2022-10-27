رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

سيارة بمقطورة تهشم 4 سيارات أعلى كوبري ثروت بالدقي (صور)

كتب:

حسن سمير وحاتم عبد الباسط
12:49 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
جانب من الحادث

جانب من الحادث

شهد كوبري ثروت بمنطقة بين السرايات في دائرة قسم شرطة الدقي، منذ قليل، حادثا مأساويا، حينما انزلقت مقطورة تحمل أجسام الكباري أعلى كوبري الجامعة، أدت إلى تكسير عدد من السيارت وشلل مروري تام بمنطقة الكوبري والجامعة والمتجه إلى ميدان الجيزة.

بلاغ بالحادث

وورد للواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، بلاغا بالحادث، وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث، في تواجد اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، ورجال مباحث القسم والحي.

ونتج عن الحادث تهشم 4 سيارات دون وقوع خسائر بشرية، وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور بمنطقة كوبري ثروت والجامعة والمتجه إلى ميدان الجيزة.

ودفع رجال المرور بالأوناش لسحب الكثافات، وتسيير حركة السير، وإيجاد تحويلات مرورية.

اقرأ المزيد:

حادث تصادم بين سيارتي أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك و«محاسب» في الدقي

بعد حادث الدقي.. خطوات التعامل الآمن مع حريق الماس الكهربائي

وزير الزراعة يطمئن على المتحف الزراعي بعد حادث "الدقي"

بالصور| محافظ الجيزة يزور مصابي "حادث الدقي" بمستشفيي السلام والعجوزة
بقلم حسن سمير وحاتم عبد الباسط