حادث تصادم بين سيارتي أحمد أبو الفتوح لاعب الزمالك و«محاسب» في الدقي

وقع حادث تصادم بين سيارة يستقلها أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك، وسيارة محاسب في الدقي، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة المحاسب، وحرر الأخير محضرًَا طلب فيه إثبات الحالة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ إلى قسم شرطة الدقي

تقدم محاسب ببلاغ للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، قائد سيارة ملاكي بها تلفيات كسر بالـفانوس والإكصدام الخلفي، وأبلغ بتضرره من أحمد أبو الفتوح لاعب كرة قدم بنادي الزمالك قائد سيارة مرسيدس لقيامه بالاصطدام بالسيارة قيادته مما أدى إلى حـدوث التلفيات أثناء خروجه من أحد الفنادق، ووعده اللاعب بإصلاح التلفيات إلا أنه لم يقم بذلك حتى الآن، وطلب إثبات الحالة.

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بإجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.