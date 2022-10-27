تعرف على موعد تطبيق العلاوات وحزم الدعم الجديدة: تبلغ 67 مليار جنيه

أكد السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن العلاوات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجرى تطبيقها من 1 نوفمبر المقبل، وأنه خلال أيام سيحصل عليها كل المستحقين من الموظفين وأصحاب المعاشات.

ولفت «سعد» إلى أنه سيستفيد منها كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال، والقطاع العام والعاملين المحسوبين على الصناديق الخاصة، وكل أصحاب المعاشات سيستفيدوا من العلاوة المقدرة بـ300 جنيه.

حزمة الدعم تبلغ 67 مليار جنيه

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC» أن حزمة الدعم تبلغ 67 مليار جنيه، لافتًا إلى أن زيادة معاشات المواطنين 300 جنيه يكلف الدولة 32 مليار جنيه، ما يمثل تقريبًا نصف الحزمة المقررة.

ونوه السفير نادر سعد إلى أن المستفيدين من المعاشات 10.5 مليون مواطن، بينما يبلغ موظفي القطاع الحكومي 4.6 مليون مواطن، وتبلغ حزمة الدعم المقدمة لهم 16 مليار جنيه.

وعن دعم الكهرباء والغاز والمحروقات، أوضح «سعد» أن وزارة الكهرباء تحصل على مليون وحدة حرارية من الغاز بـ3 دولارات، بينما يبلغ سعرها في السوق العالمي 30 دولار لكل مليون وحدة.