مستشار رئيس الوزراء: المؤتمر الاقتصادي وضع خطوات لتخفيف الأعباء على المواطنين

قالت الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي حظى باهتمام خاص من قبل المواطنين، الذين دائما ما يسعون إلى معرفه مستقبل الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الدولة تعلم تماما حجم التحديات التي تواجهها، بخلاف الضغوط الكبيرة العالمية كزيادة الأسعار عالميا، وانعكاسها محليا.

جيهان صالح: الدولة تسعى لزيادة الاستثمارات

وأضافت الدكتورة جيهان صالح، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الهدف من المؤتمر كان وضع خطوات من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين من حدة زيادة الأسعار والأزمات العالمية، بخلاف سعي الدولة لزيادة الاستثمارات من أجل توفير حياة جيدة للمصريين.

الرئيس السيسي وجه بتطبيق حزمة الرعاية الاجتماعية

وأوضحت أنه مع الانتهاء من المؤتمر الاقتصادي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس الوزراء، بضرورة تطبيق حزمة الرعاية الاجتماعية بشكل سريع على المواطنين.

وأكدت مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الصادرات دائما ما تقوم على الصناعة بالأساس، وحتى تتم عملية التصدير فلا بد من تصنيع منتجات محلية وذات جودة عالية، ليكون هناك تنافسية بين المنتج المصري وغيره من المنتجات السوقية حول العالم.

وأشارت الدكتورة جيهان صالح إلى أن المؤتمر كذلك قد ركز على الصناعة المحلية وكيفية تطويرها، لذا فعندما يتم وضع استراتيجية، فعلينا أن نعرف من خلالها مكاننا على مستوى العالم من خلال الصناعة والإنتاج.

وتابعت: «من أجل إتاحة دخل يكفي لشراء السلع والخدمات، يجب إحداث زيادة من المعروض، وذلك لأن التضخم سببه وجود نقص في المعروض أو نقص في المواد الأولية وسلاسل الإمداد، وهو الناتج عن العرض».