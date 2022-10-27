جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للمسن تحت شعار «عطاء مستمر»

ينظم مركز جامعة القاهرة لعلوم ورعاية المسنين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، احتفالية صباح اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمسن تحت شعار «عطاء مستمر»، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

جامعة القاهرة

وتأتي الاحتفالية في إطار مشاركة الجامعة في الاحتفال باليوم العالمي للمسن وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة للاحتفال بكبار السن منذ عام 1990 لتسليط الضوء على أهم القضايا التي تتعلق برعايتهم، والمشاكل التي تواجههم، والخدمات المقدمة لهم وتأهيلهم، وتتضمن الاحتفالية إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية حول الجوانب النفسية والاجتماعية للمسنين في المجتمع المصري، والخدمة الطبية للمسنين بين الواقع والمأمول.

وخلال الاحتفالية، سيتم تكريم عدد من الأبطال الذين ساهموا في حرب أكتوبر 1973 سواء من أعضاء المركز أو من خارجه، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات الذين ساهموا في دعم وإثراء المركز وأنشطته المختلفة وساهموا في رفع مستوى الوعي بأهداف المركز ودوره في خدمة المجتمع.

اليوم العالمي للمسن

يذكر أنه تم تأسيس مركز علوم ورعاية المسنين بالجامعة، عام 2002 ليخدم المسنين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومن جميع المحافظات، كما يتيح المركز الخدمات الطبية والترفيهية لأعضائه، وينظم لهم الحفلات والرحلات الشهرية والسنوية، ويتيح الاشتراك في الأندية الكبرى، ويقدم لأعضائه تخفيضات لخدمات معامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وصدر مؤخرًا عدد خاص من جريدة «صوت الجامعة»، التي تصدر عن كلية الإعلام جامعة القاهرة، حول «الحياة بعد الستين»، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسن وتناول الملف الحياة قبل بلوغ سن المعاش وبعده، والمقترحات المُقدمة من أصحاب المعاشات للدولة، وآراء الطب النفسي في بعض المشكلات التي تواجه من يبلغ سن المعاش، وقدم الملف بعض المقترحات للأنشطة التي من الممكن أن يمارسها من بلغ سن المعاش، وعرض لقصص نجاح عدد من الشخصيات الفنية والرياضية وما حققوه من إنجازات كُبرى بعد الستين.