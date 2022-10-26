رئيس جامعة القاهرة ينعى رائد علوم أمراض الكلى رشاد برسوم: تعازينا لأسرته

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور رشاد برسوم الأستاذ بكلية الطب، ورائد علوم أمراض الكلى ومؤسس مركز قصر العيني لأمراض الكلى، والذي توفي أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 81 عامًا بعد مسيرة علمية وبحثية حافلة بالإنجازات والجوائز على المستويين المحلي والعالمي.

تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1963

وأعرب رئيس جامعة القاهرة، عن تعازيه لكلية طب قصر العيني، وأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن المعروف أنّ الدكتور رشاد برسوم تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1963 وحصل على الدكتوراه في الأمراض الباطنة عام 1969 وعضوية الكلية الملكية البريطانية للأطباء (MRCP)، وتدرب في مجال أمراض الكلى والديلزة وزرع الكلى بجامعات باريس ولندن ومينسوتا بالولايات المتحدة في الفترة 1972 - 1976، وعين مدرسا بكلية الطب عام 1979 وتدرج حتى أصبح أستاذا وترأس أقسام الأمراض الباطنة عام 1999، وأنشأ ورأس مركز القصر العيني لأمراض الكلى عام 1998.

جوائز حصل عليها الراحل

وتولى إدارة مركز الملك فهد للكلى والمسالك البوليه عام 1999، وحصل على عدد من الجوائز أهمها الجائزة الدولية للتميز في علاج أمراض الكلى من المؤسسة الوطنية الأمريكية لأمراض الكلى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية التكنولوجية المتقدمة، ووسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى عامي 2013 و2017، وجائزة رائد علوم أمراض الكلي بالقارة الأفريقية من الجمعية الدولية لأمراض الكلى عام 2015، وجائزة النيل للعلوم التكنولوجية المتقدمة عام 2015.