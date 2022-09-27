رئيس جامعة القاهرة يوجّه بإعلان الجداول وانتظام المحاضرات مع أول يوم دراسة

وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بالتأكد من الانتهاء من إعلان الجداول الدراسية، وبدء المحاضرات من أول يوم دراسي، مع ضرورة وجود العمداء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من يوم السبت 1 أكتوبر.

إتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية

وطالب رئيس جامعة القاهرة في بيان له، عمداء الكليات والمعاهد، بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب، والمراجعة النهائية لجميع المنشآت التابعة للتأكد من جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، ورفع أي مخلفات، واتباع معايير السلامة والأمان بالمنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب، وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بانتظام.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022

يذكر أنّ الخريطة الزمنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات للعام الدراسي الجديد 2022 - 2023، تبدأ فيها الدراسة بالفصل الدراسي الأول السبت المقبل وتستمر 14 أسبوعًا، تنتهي 5 يناير 2023، وتجرى بعدها امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير وحتى 26 يناير 2023 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، وتكون إجازة منتصف العام السبت 28 يناير حتى الخميس 9 فبراير 2023، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023 لمدة 16 أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023.