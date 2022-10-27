محمد صلاح أكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في بطولات أوروبا.. تخطى دروجبا

واصل محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، تحقيق الأرقام القياسية، بعدما أحرز هدف فريقه الأول في مرمى مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، ليتفوق على الإيفواري ديدييه دروجبا، الذي كان يعد أفضل لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في مسابقات الأندية الأوروبية.

ورفع محمد صلاح مجموع أهدافه الأوروبية إلى 51 هدفا، ليتفوق على دروجبا بفارق هدف واحد، وينفرد بصدارة ترتيب الأفارقة المسجلين لأهداف في المسابقات الأوروبية المختلفة على صعيد الأندية.

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