وكيل «خطة النواب»: تحرير سعر الصرف يقلص التضخم.. والتدفقات الدولارية تنعش السوق

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يشهدها العالم بأثره جرّاء التضخم.

تحرير أسعار الصرف

وقال عمر، لـ«الوطن»، إنّ قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية كان متوقعًا، لا سيما في ظل زيادة سعر الفائدة في كثير من البلدان ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن ثبات سعر تحرير سعر الصرف في مصر منذ فترة.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، أهمية هذا الإجراء في خفض نسبة التضخم داخل السوق المصرية، بخاصة في ظل خطة البنوك لطرح شهادات ذات عائد: «هذا القرار هدفه امتصاص السيولة النقدية من السوق، لتقليل التضخم».

انخفاض أسعار السلع تدريجيا

وتوقع انخفاض أسعار السلع تدريجيا مع منتصف العام الجديد 2023، حال زيادة التدفقات الدولارية وهو ما سيسهم في إنعاش السوق المصرية.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيكون بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

كما أعلنت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25% و13.75% و14.25 %، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.