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البنك المركزي يسمح للبنوك بعمليات الصرف الآجلة للعملاء

كتب:

شريف سليمان
12:17 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
البنك المركزي

البنك المركزي

أعلن البنك المركزي، السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته سواء اعتمادات مستندية أو مستندات تحصيل أو تسهيلات دورية أو تحويلات أرباح مساهمين أجانب إلى الخارج محددة التاريخ.

كما قرر السماح بتحصيل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.

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بقلم شريف سليمان