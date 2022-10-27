إلغاء احتفالات الليلة الختامية لمولد «الدسوقي» حفاظاً على صحة المواطنين

أكد محمد مختار أبو زيد، وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية بمحافظة كفر الشيخ، أن المحافظة لن تشهد أي مظاهر للاحتفال بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، التي كانت تُقام في مثل هذا اليوم من كل عام قبل جائحة كورونا.

إلغاء الاحتفال بمولد الدسوقي للعام الثالث

وقال وكيل عام الطرق الصوفية، لـ«الوطن»، إن إلغاء الاحتفال بمولد الدسوقي للعام الثالث يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والشكل الحضاري لميدان إبراهيم الدسوقي الذي جرى تطويره مؤخرًا.

وأوضح «أبو زيد»، أن محافظة كفر الشيخ اكتفت بتنظيم أمسية دينية لإحياء ذكرى مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى منع إقامة الخيام والمولد أمام المسجد، وانتشار باعة الحلوى والألعاب، لافتًا إلى أن مقام إبراهيم الدسوقي مفتوح أمام الزوار دون تجمعات.

77 طريقة صوفية كانت تشارك في الاحتفالات

يذكر أنه قبل فترة «كورونا» كان يُقام احتفالين سنويًا بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، أحدهما في شهر رجب يُسمى بـ«المولد الرجبي»، والثاني في شهر أكتوبر وهو الاحتفال الرسمي بمولده الذي يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.