محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي (صور)

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاحتفال بمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بمسجده بمدينة دسوق، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ونواب رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومريدي الدسوقي.

أحد أقطاب التصوف الأربعة

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم للشيخ أحمد أبو فيوض، القارئ بالإذاعة والتلفزيون، وأنشودة للطفل عمر عماد، وابتهال للمبتهل أيمن رسمي.

وتناول الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، خلال كلمة ألقاها علي هامش الاحتفالية، حياة العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، باعتباره أحد أقطاب التصوف الأربعة في العالم الإسلامي.

تطوير ميدان العارف بالله

وفي سياق متصل، تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، الأعمال الجارية في تطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، من أعمال رصف وتجميل ضمن المرحلة الأولى، والانتهاء من أعمال الرصف بالانترلوك، وما سبقها من أعمال البنية التحتية بالميدان.

جاء ذلك، بحضور المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المركز والمدينة، والقيادات التنفيذية والأمنية.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها مدينة دسوق، كما كلف رئيس مركز ومدينة دسوق بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في تمهيد وتوسعة ورصف الطرق.