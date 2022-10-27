سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك

بعد القرارت الأخيرة للبنك المركزي المصري، حرصت جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، سواء العربية أو الأجنبية ، إعلان قيمة بيع وشراء الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، من خلال مواقعها الإلكترونية المختلفة، أو شاشاتها الخاصة داخل البنوك.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العربية والأجنبية والمصرية، سجل داخل بنك قناة السويس نحو 6.8 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع.

- سجل فى بنك مصر نحو 6.5 جنيه للشراء، و6.8 جنيه للبيع.

- بلغ داخل البنك الأهلي المصري نحو 6.8 جنيه للشراء، و6011 جنيه للبيع.

- كما سجل سعره داخل بنك الإسكندرية نحو 6.7 جنيه للشراء، و6.11 جنيه للبيع.

- وفى بنك قناة السويس نحو 6.8 جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع.

- و داخل المصرف المتحد بلغ نحو نحو 5.97جنيه للشراء، و6.12 جنيه للبيع.

- وبلغ ضمن معاملات بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 6.15 جنيه للشراء، و6.18 جنيه للبيع.

يذكر أن جميع أسعار العملات العربية والأجنبية، شهدت ارتفاع في القطاع المصرفي المصري، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالنبك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية للبنك المركزي، ورُفع سعر الخصم والائتمان بواقع 200 نقطة، بحيث يصل إلى 13.75%.