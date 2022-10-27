وزيرة التخطيط: برنامج صندوق النقد يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر بمقوماتها العديدة لتحقيق النمو المستدام وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.

وأضافت السعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ورئيسة بعثة قبل صندوق الدولي ومحافظ البنك المركزي: "البرنامج يعمل على زيادة المكون الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير، بالإضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص لكي يضطلع بدوره الأساس في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، وكان ذلك أحد التوصيات الرئيسة في نقاشات المؤتمر الاقتصادي".

وتابعت: "هناك جزء خاص بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، وكل هذه الإصلاحات هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري وأن نوسع القدرة ونصلح كل الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني الاقتصاد المصري منها على مدار سنوات طويلة".