وزيرة التخطيط هالة السعيد: مصر أنشأت بنية تحتية بالتزامن مع خلق بيئة تشريعية

قالت هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنَّ مصر خلال الفترة منذ 2014 شهدت أوضاع أوجبت على الدولة التدخل بالإصلاح، لافتة إلى أنَّها خلال تلك الفترة لمست الأوضاع المتردية كونها كانت عميدة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، منوهة إلى أنَّ تلك الفترة شهدت قطع مستمر للكهرباء لفترات طويلة تصل إلى 6 أو 7 ساعات يوميًا، وهو ما كان يؤثر على الأنشطة اليومية داخل المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها.

الدولة المصرية عام 2014 كان تشهد تدهورًا شديدًا في البنية التحتية

وأضافت هالة السعيد خلال كلمتها خلال احتفالية مرور 50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت مسمَّى «50 عاما مصر والامارات - قلب واحد » أنَّ الدولة المصرية عام 2014 كان تشهد تدهورًا شديدًا بالبنية التحتية، وكانت لا توجد شبكة جيدة للطرق أو مواصلات عامة مناسبة ولائقة للمواطنين.

الدولة تدخلت لإنشاء بنية تحتية وتشريعية لخلق خلق بنية مؤسسية قوية

وأوضحت وزيرة التخطيط أنَّ هناك قطاعات غير محفزة للقطاع الخاص للعمل بها كالمشروعات المرتبطة بالبنية التحتية، وهو ما أوجب على الدولة التدخل لرفع كفاءة البنية التحتية، بالتزامن مع خلق بيئة تشريعية، من خلال تطوير كل التشريعات الخاصة بالاستثمار والخروج من السوق بقوانين التراخيص الصناعية، وهو ما دعم على خلق بنية مؤسسية قوية.