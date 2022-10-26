وزيرة التخطيط هالة السعيد: مصر والإمارات كان لديهما نظرة مستقبلية في الاستثمارات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ العلاقات بين مصر والإمارات استراتيجية وتاريخية نعتز بها، متابعة: «نشهد يوما اقتصاديا استثماريا متواصلا، يجمع بين الجانبين المصري والإماراتي».

50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

وأضافت السعيد في تصريحات صحفية على هامش احتفالية 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية، أنّ العالم يمر بظروف استثنائية، وهذا هو التوقيت المناسب للتعاون كمجتمع أعمال، لافتا إلى أنّ مصر والإمارات كان لديهما نظرة استباقية في التعاون من خلال مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية، وإنشاء منصة استثمارية مشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأبوظبي التنموية القابضة.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: «بدأنا مجموعة من الاستثمارات، وتحديدا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولدينا جميع المقومات والبنية الأساسية المؤهلة لذلك، وأيضا مجموعة من الفرص فيما يخص الاتفاقية الاستراتيجية في مجال التكامل الصناعي»، مؤكدة أنّ مصر تشجع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات.