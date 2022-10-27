ضبط سلاح ناري ومواد مخدرة بحوزة 3 عناصر إجرامية بالمنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والاتجار بالمواد المخدرة، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، من ضبط 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

سقوط المتهمين في قبضة الأمن

ضبطت قوات وزارة الداخلية، 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبط وإحضار أحدهم في قضايا «قتل - مقاومة سلطات - مخدرات»، ومطلوب التنفيذ عليه في 7 أحكام جنايات، محكوم عليه فيهم بالسجن 31 سنة، وجميعهم مقيمين في دائرة مركز شرطة ملوي.

أسلحة وذخيرة ومخدرات

وألقي القبض على المتهمين، أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل، بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا، وبحوزتهم «بندقية آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 13 خزينة - كمية من مخدر الشابو - مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.