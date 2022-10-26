وزارة الداخلية: استهداف بؤرة إجرامية للاتجار في المخدرات بأسيوط

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، استهداف بؤرة إجرامية في أسيوط، تتاجر في المواد المخدرة.

وقال البيان: تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام» وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط نشاط 4 عناصر إجرامية «لأحدهم معلومات جنائية» - مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، لقيامهم بإدارة بؤرة إجرامية للاتجار في المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة القوصية.

المتهمون جمعوا مبالغ مالية كبيرة

وحسب بيان وزارة الداخلية فإنهم جمعوا مبالغ مالية كبيرة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، وغسلوا تلك الأموال بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

استهداف البؤرة الإجرامية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط اثنين منهم، وضبط (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه – سلاح أبيض – ميزان حساس – 2 هاتف محمول – سيارة – دراجة نارية بدون لوحات) بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

قيمة المضبوطات: مليون جنيه

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 1,000,000 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.