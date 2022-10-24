وزارة الداخلية: تنفيذ 65 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ أكثر من 65 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة، وذلك من خلال حملات أمنية مكبرة، شنتها بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت الحملات عن ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 113 متهمًا، وذلك على النحو التالى: 9 بنادق آلية، وبندقية رصاص، و17 بندقية خرطوش، و8 طبنجات، و105 فرد محلي، و162 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة متنوعة، و254 قطعة سلاح أبيض.

أما في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 65038 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو التالي: 291 حكم جناية، و19494 حكم حبس جزئي، و3206 حكم حبس مستأنف، و33204 حكم غرامة، 8843 مخالفة.

ضبط قضايا المخدرات

كما تمكنت الحملات من ضبط 364 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 401 متهم ضُبط خلالها التالي: كميات من مخدرات الحشيش، والبانجو، الهيروين، الهيدرو، الإستروكس، الشابو، الآيس، البودر، الأفيون، الفودو، و4646 قرصًا مخدرًل.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 29 متهمًا، بينهم 11 متهمًا من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط 332 دراجة نارية مخالفة.

أما في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، فتم إعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 26564 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.