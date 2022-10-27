رئيس «خطة النواب»: قرض صندوق النقد سيسهم في السيطرة على الأسعار

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ القرض الذي وقعته الحكومة بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، صباح اليوم والذي تضمن حصول مصر على 3 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة، سيسهم في السيطرة على الأسعار وخاصة المنتجات الغذائية التي يتردد عليها المواطن المصري بشكل يومي.

فخري الفقي: القرض سيهم في الحد من معدلات التضخم

وأوضح فخري الفقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبلغ الذي تناوله بنود القرض والبالغ 3 مليارات دولا جيد للغاية، وسيسهم في السيطرة على معدلات التضخم المتوقع حدوثها بعد قرارت الحزمة المالية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في إطار تعزيز الاقتصاد القومي، التي تمثلت في تحرير سعر الصرف.

رئيس الوزراء يعلن قرض بقيمة 3 مليارات دولار

كان المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن في مؤتمر صحفي صباح اليوم عن توصل مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 6 أشهر، فضلًا عن اتفاقية بقيمة مليار دولار مع صندوق الاستدامة.