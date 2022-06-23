فخري الفقي: الاستثمارات بالموازنة الجديدة للدولة بلغت 376 مليار جنيه

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة 2022-2023 بلغت 356 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لفوائد القروض فقد بلغت 690 مليار جنيه، وبلغت أقساط الديون بما فيها جزء من أصل الدين وفائدته تريليون جنيه: «لو دفعت الأقساط بما فيها جزء من أصل الدين وفائدته السؤال هجيبه منين؟، مينفعش أجيبه من الإيرادات، بنجيبه من حته تانية».

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن إجمالي الاستثمارات في الموازنة الجديدة للدولة بلغت 376 مليار جنيه بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي.

الفقي: بنقسم موارد سداد الديون لـ3 أقسام

واستطرد: «بنقسم موارد سداد الديون لـ3 أقسام، أولهما الإيرادات والبابين الرابع والخامس بندبرهم علشان نسدد أقساط السنة اللي جايه، من الباب الخامس في الموارد، وبنجيب المورد ده بالاقتراض».

الفقي: الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها للعام الجديد 1.2 تريليون جنيه

وأوضح أن الإيرادات التي دائما ما تستهدفها الموازنة العامة للدولة أولهما الإيرادات الضريبية أو الأوعية الضريبية من الأفراد والمؤسسات فستصل لـ1.2 تريليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات الضريبية للعام الحالي 2021-2022 لـ983 مليار جنيه: «سعر الضريبة كما هو، لكن عملية الميكنة والفاتورة الإلكترونية لازم يكون فيها التزام للتطبيق، ده هيخلي الحكومة تقدر الضريبة بشكل أدق مما كانت عليه».

الفقي: لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين في العام المالي الجديد

وتابع: «لن يتم فرض ضرائب جديدة على المواطنين في العام المالي الجديد، وبالنسبة لباب الإيرادات الأخرى غير الضريبية فتأتي من ممتلكات الدولة كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمصانع، وقناة السويس هتقفل السنة دي على 7 مليار دولار، والعام الماضي وصل لـ5.8 مليار دولار».