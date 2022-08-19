فخري الفقي: الدولة تركز حاليا على توطين الصناعة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البنك المركزي المصري قرر الإبقاء على سعر الفائدة اليوم الخميس للمرة الثانية هذا العام، لافتًا إلى أن رفع سعر الفائدة بنسبة 1% فقط لمدة عام كامل يزيد فوائد الدين العام لـ 28 مليار جنيه، موضحًا أن رفع سعر الفائدة سيؤثر سلبًا على معدلات النمو لذا تم تثبيت سعر الفائدة، مؤكدا أن الإبقاء على سعر الفائدة مؤشر على انخفاض نسبي في معدل التضخم.

تركيز الدولة على توطين الصناعة

وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن خطة الدولة المصرية حاليا تركز على توطين الصناعة ومحاولة إشراك القطاع الخاص في الاستثمارات وهذا سيستغرق وقتا طويلا، موضحًا أن هناك فجوة تمويلية حاليا في النقد الأجنبي بسبب انخفاض السياحة من دولتي أوكرانيا وروسيا.

مصر تسعى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صندوق النقد الدولي أعطى مصر قروضا بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتنتظر مصر الحصول على قروض أخرى الفترة المقبلة على شرائح نصف سنوية كما كان السابق بعد انتهاء المناقشات مع صندوق النقد الدولي.

تأثيرات اقتصادية عالمية

وتأثرت الاقتصاديات العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي في الوقت الذي لم تتعاف اقتصادات دول كثير من تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.