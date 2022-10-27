إجراءات «شؤون بيئة المنصورة» للحد من البصمة الكربونية وتغير المناخ

أعلن جهاز شؤون البيئة فرع المنصورة بقيادة الدكتور ماجد السيد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالدقهلية، جهود الدولة للحد من البصمة الكربونية من خلال مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة «السحابة السوداء»، وذلك بالتفتيش على المنشآت الصناعية وإعداد محاضر للمخالفين والتوعية بمخاطر ارتفاع البصمة الكربونية وعلاقاتها بتغير المناخ، وكيفية الحد منها بتدريب الفلاحين على تدوير تلك المتبقيات الزراعية إلى سماد عضوي أو وقود حيوي.

وأكد جهاز شؤون البيئة، في بيان له، أن ذلك يأتي انطلاقا من استضافة مصر لقمة المناخ «cop27»، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وما تبذله الدولة من جهود للحد من ارتفاع درجات الحرارة نتيجة لارتفاع البصمة الكربونية الناتج عن الحرق المكشوف للمخلفات وعوادم السيارات وانبعاثات المصانع.

التفتيش على 448 منشأة صناعية

وجرى التفتيش على 448 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة، منها 63 منشأة مطابقة و321 متوقفة و64 منشأة مخالفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، فضلًا عن استقبال حوالي 175 طلب موقع لتجميع قش الأرز، وجرى خلالها تجميع ما يقارب من 150 ألف طن.

تعامل الأهالي مع كميات أخرى من قش الأرز

ورصد جهاز شؤون البيئة بالمنصورة، تعامل الأهالي مع كميات أخرى من قش الأرز تقدر بحوالي 300 ألف طن ما بين فرم وكبس وتدوير في كومات سمادية، وفحص أكثر من 900 سيارة منها 190 سيارة بنزين تبين مطابقة عدد 180 سيارة ومخالفة عدد 12 سيارة، وفحص عدد 710 سيارة سولار، وتبين وجود 600 سيارة مطابقة وعدد 110 مخالفات، وتوجيه السيارات المخالفة لضبط الموتور الخاص بها وإعادة الفحص.

ويجري تطبيق الإجراءات بالتنسيق والمتابعة من الدكتور ماجد السيد رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالدقهلية، الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة، والمقدم أحمد عطية رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات، والدكتور عماد النجار مدير إدارة البيئة بالمحافظة، والدكتور عبده محمدين مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.