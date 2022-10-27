رئيس «الجيل»: الحكومة اتخذت قرارات استباقية قبل قرار «المركزي» لحماية المواطن

قال الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن اتفاقية الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي كانت متوقعة.

وأضاف «الشهابي»، في حديثه مع «الوطن»، أنّ الحكومة اتخذت قرارات استباقية أمس قبل قرض الـ3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، مطالبًا الحكومة بدورها الاجتماعي للسيطرة على الأسواق، لحماية للمواطن المصري.

وأشار رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن هذا الارتفاع يتطلب من الحكومة بجانب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية أن تسيطر على الأسواق، وتتصدى لجشع التجار حتى لا يتضاعف الغلاء، ولذلك يجب مراقبة وزارة التموين للأسواق، حتى لا يقع المواطن ضحية لجشع التجار والراغبين في مضاعفة أرباحهم لـ100 و200% في الوقت الذي يعاني العالم من أزمات اقتصادية.