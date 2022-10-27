يوسف القعيد يناقش «اللص والكلاب» في لقاء جديد بصالون نجيب محفوظ

تستضيف قاعة سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، صالون نجيب محفوظ، الذي يديره الروائي الكبير يوسف القعيد، لمناقشة رواية «اللص والكلاب»، أحد أبرز مؤلفات أديب نوبل الخالدة، وذلك في السادسة من مساء اليوم بمشاركة الناقد أحمد سعد الدين، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما.

فيلم اللص والكلاب

يعقب اللقاء عرض فيلم اللص والكلاب، المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ، والذي عرض للمرة الأولى عام 1962، وتدور أحداثه حول سعيد مهران، ذلك اللص عتيد الإجرام، يتخذ من رؤوف علوان قدوته في الحياة، خاصة بعدما نصحه أن الإنسان لابد أن يحصل على ما يريد بأي وسيلة يراها، وأثناء تنفيذه إحدى السرقات، يبلغ صبيه «عليش سدره»، عنه لكي يتزوج من زوجة سعيد بعد سجنه، وتتصاعد الأحداث في إطار درامي مثير.

صالون نجيب محفوظ

صالون نجيب محفوظ، أحد الأنشطة التي ينظمها متحف نجيب محفوظ الكائن بتكية محمد أبو الدهب بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ويديره ويشرف عليه الروائي الكبير يوسف القعيد، رئيس مجلس أمناء متحف نجيب محفوظ.