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فتح متحف أم كلثوم للزائرين مجانا من الفترة 26 حتى 28 أكتوبر

كتب:

إلهام زيدان
04:28 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
أم كلثوم

أم كلثوم

وافقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على فتح متحف أم كلثوم التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، للزائرين مجاناً، وذلك خلال الفترة من 26 حتى 28 أكتوبر 2022.

يأتي ذلك في إطار احتفال مصر بمرور 50 عاما على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.

وتمثلت زيارة أم كلثوم لدولة الإمارات في عام 1971، حدثا تاريخيا وثقافيا مهما في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي تزامنت الزيارة مع إعلان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الحفل الأول لأم كلثوم بحضور الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولفيف من كبار الشخصيات بدولة الإمارات العربية المتحدة في مساء 28 نوفمبر 1971.

معلومات عن متحف أم كلثوم

ومتحف أم كلثوم مقام بالروضة، وفي عام 1998 بدأت وزارة الثقافة في تشكيل أول لجنة لاستلام مقتنيات السيدة الغناء العربي، ومنذ ذلك التاريخ بدأ جمع مقتنيات أم كلثوم وآثارها العامة والخاصة، وقد قطعت في ذلك شوطًا كبيرًا.

وحصلت من ذويها ومحبيها على مقتنيات قيمة وثمينة، تثري المتحف وتعكس، ليس ثقافة وذوق أم كلثوم فحسب، بل تطرح رؤية ثقافية فنية لقرن من الفن والثقافة ومازالت اللجنة تواصل بحثها وجمعها للفريد الثمين من هذه المقتنيات،  وتجوب أنحاء الدلتا ومصر ولا تبخل بجهد في الحصول عليها وذلك تحت إشراف صندوق التنمية الثقافية.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.