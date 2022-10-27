غرق 4 أشخاص بينهم 3 أطفال في مياه النيل بسوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، غرق 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال، وتم انتشال جثة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري لانتشال الآخرين.

بلاغ بغرق 4 أشخاص في دار السلام

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة من مأمور مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين غرق 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال في مياه نهر النيل، وتم انتشال الأم، وجار انتشال الـ3 الآخرين بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

الضحايا من عائلة واحدة

كشف شهود عيان، أن ضحايا الغرق في معدية البلابيش بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، من عائلة واحدة.