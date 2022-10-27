استعدادا لقمة المناخ.. زراعة 3879 شجرة على المحاور الرئيسية بأحياء الإسكندرية

تمكنت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، خلال الأسبوعين الماضيين من زراعة نحو 3879 شجرة على المحاور الرئيسية بالأحياء.

نشر ثقافة التوعية البيئية

يأتي ذلك في إطار استعدادات جمهورية مصر العربية لاستضافة مؤتمر قمة المناخ cop27، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بنشر ثقافة التوعية البيئية والتفاعل مع قضايا التغيرات المناخية بايجابية، وتنفيذ مبادرات للحد من الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية ومنها تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة.

إضفاء لمسة جمالية وحضارية

ووجه المحافظ الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بضرورة تنفيذ المبادرة في الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بالشوارع وتحقيق بيئة صحية ونقية.

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بالعمل على زيادة المساحات الخضراء للحد من التغير المناخي والاحتباس الحراري، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة، وأكد المحافظ على توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأشجار وتنمية الوعي البيئي وغرس ثقافة العمل الجماعي التطوعي لكي يدرك الجميع أن حماية البيئة مسئوليتنا جميعا.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ؛ قامت الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بالتنسيق مع الأحياء لزيادة المساحات الخضراء بها، إذ جرى خلال الأسبوعين الماضيين زراعة 555 شجرة بنطاق حي وسط، بالإضافة إلى زراعة 161 شجرة بنطاق حي منتزه أول، و زراعة 225 شجرة بنطاق حي شرق، وفي حي غرب تم زراعة 303 شجرة، وفي حي العجمي تم زراعة 1065 شجرة، وفي مركز ومدينة برج العرب جرى زراعة 300 شجرة.