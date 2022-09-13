مدارس الإسكندرية تستعد للعام الدراسي الجديد.. تقليم أشجار وصيانة فصول

«ما في المدارس غيرُ شهدٍ يُرتجى.. ومذاقُهُ عند التعلُّم يظهرُ».. على وقع هذه الكلمات النفيسة، بدأت مدارس محافظة الإسكندرية في أعمال الصيانة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022 - 2023، من خلال تقليم الأشجار، وتنظيف الحدائق والفصول، إذ سبقت أيادي المعلمين ومدراء المدارس عمال النظافة.

وقالت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تُجرى على قدم وساق في الوقت الراهن، حيث تم الاجتماع بعدد من مديري مدارس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بالمديرية، ومجالس الأمناء بإدارة العجمي والعامرية وبرج العرب للتنسيق لمبادرة «إعرف مدرستك»، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والمقرر أن تبدأ يوم 24 سبتمبر الجاري وتستمر لمدة أسبوع.

توزيع الكتب ودهان الفصول

وأضافت «فتحي»، في تصريحات صحفية، أن هذه الاجتماعات غرضها التعرف على كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد بشكل جيد، من حيث تحديد الاختصاصات والتكليفات والصيانة البسيطة التي تحتاجها كل مدرسة، ودراسة طرق توزيع الكتب وتسليمها للطلاب، وكذلك دهانات الفصول، وتوزيع الوحدات والإشراف والجدول المدرسي والمناهج، فضلا عن التأكيد على تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم يوم رياضي أسبوعيا لبناء الشخصية، من خلال الأنشطة والرياضة والفن وجذب الطلاب للمدارس.

مدارس الإسكندرية تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، قامت مدرسة الشهيد مهيد الهواري الرسمية لغات التابعة لإدارة برج العرب بتهذيب أشجار مدخل المدرسة، وإجراء صيانة لبعض الأثاث والمقاعد، وتجهيز حديقة رياض الأطفال خلف المبنى الجديد للمدرسة.