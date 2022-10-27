أسماء 4 ضحايا الغرق في نهر النيل بسوهاج.. بينهم شاب وخطيبته

غرق اليوم الخميس، 4 أشخاص، من عائلة واحدة بينما تم إنقاذ سيدة إثر قيامهم بغسيل بطاطين، بناحية قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام بسوهاج وجاري البحث عن جثث بعض الضحايا في نهر النيل بمعرفة قوات الإنقاذ النهري والأهالي.

أسماء الضحايا

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بغرق كل من: إسلام حمادة 13 عامًا، وآية حمادة ونسرين حمادة، وحمادة رفعت 24 عاما (خطيب آية)، وإنقاذ عفت 47 عاما ربة منزل، والدتهم، أثناء قيامهم بغسيل بطاطين بنجع العرب بالبلابيش بمركز دار السلام وجار البحث عن الآخرين.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ جهات التحقيق المختصة.