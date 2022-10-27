اتحاد كتاب مصر ينعى بهاء طاهر: أثرى المكتبة العربية بأعمال روائية عظيمة

نعى اتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الكاتب الراحل بهاء طاهر، الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر ناهز 87 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

وتقدم الاتحاد في بيان، بخالص العزاء لأسرة الروائي الكبير بهاء طاهر، عضو اتحاد الكتاب والذي أثرى المكتبة العربية بأعمال أدبية وروائية عظيمة، داعيا الله أن يرحمه ويتغمده بعفوه، ويلهم أهله وأصدقاءه وأحباءه الصبر والسلوان.

معلومات عن بهاء طاهر

ولد بهاء طاهر بمحافظة الجيزة في 13 يناير سنة 1935، وعمل مترجمًا في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، وعمل مخرجًا للدراما ومذيعًا في إذاعة البرنامج الثاني الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975 حيث منع من الكتابة.

أشهر أعماله

بعد منعه من الكتابة ترك مصر وسافر إلى أفريقيا وآسيا حيث عمل مترجما، وعاش في جنيف بين عامي 1981 و1995 حيث عمل مترجما في الأمم المتحدة عاد بعدها إلى مصر، ومن أشهر أعمال الراحل الكبير خالتي صفية والدير وواحة الغروب.

ووفاء لمنجزه الأدبي الكبير ولما قدمه للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أعلن رئيس النقابة الدكتور علاء عبد الهادي عن اختيار مجلس إدارة النقابة الكاتب الكبير بهاء طاهر، رئيسًا شرفيًا للاتحاد لمدة عام اعتبارًا من الأول من ديسمبر 2018.