بهاء طاهر في عيد ميلاده الـ 87: أنا بخير.. والكتابة تساهيل

نظرا لاعتياده السفر والتنقل بين مصر وأوربا يعتقد البعض أن الكاتب الكبير بهاء طاهر مقيم حاليا خارج مصر أو أنه يمر بظروف صحية تحول بنه وبين التواجد على الساحة الثقافية في الآونة الأخيرة. وفي عيد ميلاده الـ 87، الذي يوافق اليوم 13 يناير، طمأن الكاتب الكبير بهاء طاهر قراءه ومحبيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه بخير، ويقيم مع أسرته في مصر.

وأضاف بهاء طاهر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «أنا بصحة جيدة، وأقيم حاليا مع أسرتي في مصر». وبسؤاله عن الكتابة وهل هناك مشروعات فنية لتحويل إبداعه إلى أعمال درامية، قال بهاء طاهر: «الكتابة تساهيل»، نافيا وجود أى مشروع فني حاليا لتحويل أى من رواياته إلى أعمال فنية.

بهاء طاهر.. أبرز كتاب الستينيات

وبهاء طاهر أحد أبرز كتاب جيل الستينات، مولود في 1935، عمل مترجماً في الهيئة العامة للاستعلامات بين عامي 1956 و1957، عمل مخرجاً للدراما، ومذيعاً في البرنامج الثاني «الثقافي» الذي كان من مؤسسيه حتى عام 1975، في الفترة بين عام 1981 وحتى 1995.

عاش «طاهر» لسنوات في جنيف حيث عمل هناك كمترجم للأمم المتحدة، وقدم خلال مشواره العديد من الأعمال القصصية والروائية منها ما تحول للدراما، ومن بينها الأعمال التي تحولت للتليفزيون، كان رواية «خالتي صفية والدير»، التي تحولت إلى مسلسل تليفزيوني في 1996من إخراج اسماعيل عبدالحافظ، وبطولة بوسي وممدوح عبدالعليم، وسناء جميل.

واحة الغروب.. مسلسل إذاعي وتلفزيوني

وتعد رواية «واحة الغروب» لبهاء طاهر أشهر أعماله، وتدور أحداثها حول قصة ضابط البوليس المصري محمود عبدالظاهر الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بتطبيقه لبعض الأفكار الثورية، وتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الإنجليزية «كاترين» الشغوفة بالآثار المصرية، حيث بدءا معا تجربة جديدة في الواحات.

وتم تحويل «واحة الغروب» إلى مسلسل إذاعي في 2012، من إخراج محمد لطفي، وبطولة أحمد السعدني ومادلين طبر.

وتم تحويل الرواية إلى مسلسل تليفزيوني في 2017، من بطولة منة شلبي وخالد النبوي، وإخراج كاملة أبو ذكري.