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وفاة الأديب بهاء طاهر عن عمر ناهز 87 عاما.. ووزيرة الثقافة: قلمه يفيض عذوبة

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إلهام زيدان
10:18 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
بهاء طاهر

بهاء طاهر

توفى الأديب الكبير بهاء طاهر، قبل قليل، عن عمر ناهز 87 عاما، بعد حياة حافلة من الإبداع، بما قدمه في عالم الأدب المتنوع، على مدار أعوام طويلة.

وزيرة الثقافة تنعى الكاتب الكبير بهاء طاهر

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الكاتب الكبير بهاء طاهر، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وعبرت وزيرة الثقافة، عن حزنها الشديد لفقدان كاتب عظيم من رعيل الكتاب الكبار، جادت به أرض مصر، ليثري الإبداع والمكتبة العربية بعشرات من الروايات والدراسات، مضيفة انه كان يمتلك قلما يفيض عذوبة وإنسانية.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله للفقيد بالرحمة وأن يدخله فسيح جناته، ولأسرته الصبر والسلوان.

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إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.