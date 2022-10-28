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الرئيس السيسي يوقع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كتب:

الوطن
10:02 ص | الجمعة 28 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 162 لسنة 2022، بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والنقل والمالية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، وأربعة من ذوي الخبرة يرشحهم وزير الصناعة، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويهدف المجلس إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

وينشأ صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وهي المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.

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