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الجريدة الرسمية تنشر قرارات الرئيس السيسي بإنشاء 9 جامعات أهلية جديدة

كتب:

محمد ابو عمرة
02:02 م | الخميس 22 سبتمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارات جمهورية بإنشاء 9 جامعات أهلية، تحمل أسماء «جامعة بني سويف الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية».

ونُشرت القرارات التي حملت أرقاما من 419 لـ427 لسنة 2022، في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليها اضغط هنا.

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بقلم محمد ابو عمرة