قائمة أسماء المقبولين بالنيابة العامة 2022.. نشرتها «الجريدة الرسمية»

تستعرض «الوطن» قائمة أسماء المقبولين بالنيابة العامة 2022، بعد نشر الجريدة الرسمية لقرار تعيين مندوبين النيابة العامة الجدد من تظلمات دفعة 2018، وحمل رقم 436 لسنة 2022، بإجمالي 75 مندوبا.

441 معاونا.. إعلان أسماء المقبولين بالنيابة العامة 2022

وأمس الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 437 لسنة 2022، بتعيين 441 معاونا لـ النيابة العامة، وجاء قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 27 يونيو 2022، وعلى ما عرضه وزير العدل، بتعيين 441 معاونا، وحمل القرار أسماء المقبولين بالنيابة العامة 2022.

أسماء المقبولين بالنيابة العامة: 75 معاونا

وجاءت قائمة أسماء المقبولين بالنيابة العامة، وتضم 75 معاونا، ومنها: حسن محمود حسن مخلوف، محمد عباس السيد عبدالسلام، محمد أحمد فؤاد عثمان، يوسف عبدالفتاح عقيل محمد الجندي، محمد محمد يسري، أحمد شوقي الحسيني سرحان، عمر علي صلاح الدين منصور، محمد بهاء صالح أبو الحسين، محمد عادل عبدالمنصف شعبان، محمد أسامة عبدالعزيز السيد درويش، أحمد مجدي رياض عبدالعظيم، شادي محمد هانئ محمود حسونة، إسلام ممدوح سلطان أحمد، يحيى أحمد عبدالكريم حسن عبدالحافظ، أحمد عثمان عدلي سيد معوض، أسامة عباس السيد عبدالسلام، أحمد محمود علي سليمان، حسام الدين هاشم نيازي شميلة، محمود محمد محمود عثمان، عمر وائل ليب عبدالفتاح، وشريف أشرف عبدالمالك عبدالقادر الشافعي.

لمطالعة قائمة أسماء المقبولين بالنيابة العامة بالكامل:

من هنا.

ومن هنا.