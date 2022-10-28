برنامج «هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» «كنا فين وبقينا فين»: يستعرض الإنجازات

استعرض برنامج «هذا الصباح»، على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي محمود السعيد، ملف «الوطن»، «كنا فين.. وبقينا فين»، الذي يبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوضح الفارق بين ما كانت عليه الدولة المصرية في الماضي، وما أصبحت عليه الآن.

وتناول الملف عددًا من إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل حي الأسمرات، طريق الجلالة، الدلتا الجديدة، ممشى أهل مصر، ومحطة قطار أسوان.

بدورها، أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بملف «الوطن»: «هذا الكلام موجه للجيل الذي لم يعاني من الصعاب في الماضي، ولا يعرف التطور الكبير الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، يجب أن يرى الناس ما كنا عليه وأصبحنا عليه.. كنا فين وبقين فين تعبير رائع».

وتابعت: «المستثمر الذي يريد الاستثمار في منطقة أكتوبر على سبيل المثال، كان يعاني صعوبات جمة حتى ينتقل إليها من منطقة وسط البلد، بسبب الزحام على المحور والدائري، وبالتالي، فإن الطرق شرايين الحياة وشرايين الوطن، لذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل للمستقبل وليس للأجيال الحالية فقط».