سامي عبد الراضي: ملف الوطن «كنا فين وبقينا فين» لاقى تفاعلا كبيرا

قال سامي عبد الراضي مدير تحرير الوطن، إن اليوم هو الرابع والأخير لاجتماع رؤساء المحاكم العليا في أفريقيا، الذي بدأ يوم الجمعة الماضي، مشيدًا بكلمة الرئيس السيسي لأعضاء الاجتماع أمس، التي أكدت أن كل القضايا الأفريقية لابد لها من قضاء وقانون يتمتع بالاستقلالية وحكمة ورؤية، لكي تمكن الدول من أداء دورها في التحديات التي تواجه الدول الأفريقية، خاصة مع وجود تمييز ديني وعرقي وفكر متطرف منتشر بالقارة السمراء.

إشادة بملف «الوطن».. «كنا فين وبقينا فين»

وأضاف عبد الراضي، في حوار مع الإعلاميين أسماء يوسف وآية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن ملف «كنا فين وبقينا فين»، الذي نشرته جريدة «الوطن» أبرز حقيقة الوضع القديم وما أصبح عليه الآن، من مشروعات وفرص عمل وحياة كريمة وصحة وأمن وتلبية إحتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الملف لاقى تفاعلا كبيرا لأن الصورة بألف كلمة.

مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ هو الحدث الأهم بـ2022

وأوضح مدير تحرير الوطن، أن مصر على مسافة شهرين من استقبال الحدث الأهم بـ2022، وهو مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، لمواجهة التحديات التي تهم العالم أجمع، لافتًا إلى أن مصر استطاعت خلال الشهور الماضية الترويج لهذا المؤتمر، مشيدًا بالدور الذي قامت به الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزير الخارجية الذي زار معظم الدول المشاركة، منوهًا عن أن المؤتمر من المتوقع أن يستقبل مشاركة نحو 196 دولة، مشيرًا إلى أن العمل بشرم الشيخ يجري على قدم وساق.