مصرع ربة منزل عقب انهيار جدار «حوش» في نجع حمادي بقنا

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى نجع حمادي اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها في انهيار جدار داخل حوش منزل بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

بلاغ بمصرع ربة منزل

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد ورود بلاغ بانهيار جدار داخل حوش مرفق لمنزل بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، ما أسفر عن إصابة ربة منزل ووفاتها داخل المستشفى.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن «سيدة أبو القاسم أحمد إسماعيل»، 45 عامًا، ربة منزل، توفيت داخل مستشفى نجع حمادي متأثرة بانهيار جدار بحوش بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

وضع الجثة في مشرحة المستشفى

وتجمعت أسرة ربة المنزل داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي، في انتظار قرار جهة التحقيق للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة أسباب انهيار جدار منزل.

وبحسب الوحدة المحلية لمجلس مدينة نجع حمادي، تم تشكيل لجنة من مسؤولي التنظيم وعضو من التضامن الاجتماعي لكتابة تقرير عن الأسباب والأضرار الناجمة.