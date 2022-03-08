عاجل.. انهيار بيت يتكون من طابقين في نجع حمادي

أنهار منزل مكون من طابقين، يقع خلف بنك الإسكندرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، دون وقوع خسائر في الأرواح.

واستقبلت غرفة العمليات بمحافظة قنا، بلاغا يفيد بـ انهيار منزل مبني بالطوب اللبن، وانتقل إلى الحادث عبد اللاه خبير، رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، ومأمور المركز والقوات الأمنية، وتم فرض كردون أمني حول المنطقة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.