المفتي السابق: ملتقى حوار الشرق والغرب مهم في ظل «الصراعات العالمية»

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، أهمية انعقاد ملتقى البحرين للحوار تحت عنوان «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني»، في هذا التوقيت الذي يمتلئ فيه العالم بالصراعات والمشكلات مثل أزمة التغير المناخي وأزمة الغذاء العالمية.

ملتقى حوار الشرق والغرب

وأضاف جمعة في بيان للمركز الإعلامي للأزهر أن ملتقى البحرين للحوار ضرورة من الضرورات التي تعين الإنسانية على فعل الخير والتعاون المشترك وإقرار مسيرة الأخوة الإنسانية من خلال عبادة الله الواحد الأحد الذي نعبده جميعًا، وقد أوجب الإسلام علينا التعاون لعمارة الأرض فقال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.

التعايش الإنساني

وثمَّن رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب انعقاد هذا الملتقى من أجل التعايش الإنساني برعاية وحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبمشاركة كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، مع قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ورموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المفكرين والإعلاميين البارزين.