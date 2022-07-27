بعد توجيهات السيسي.. جمعة يكشف تفاصيل توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين

كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تفاصيل توزيع الوزارة للحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبعد القرارات الاستثنائية للحماية الاجتماعية التي صدرت أمس.

وأوضح جمعة في تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي ما تم جمعه من صكوك الأضاحي، العام الماضي، 143 مليون جنيه وأن وزارة الأوقاف وزعت العام الماضي 2 مليون و253 ألف كيلو لحوم من صكوك الأضاحي، مؤكدًا أن هناك حسابات في البنوك لصكوك الأضاحي، مشيرًا إلى أن هذا العام جمعت الوزارة أكثر من 205 ملايين جنيه صكوك أضاحي وصكوك إطعام.

توزيع لحوم الأضاحي بسيارات مجهزة

وأشار جمعة إلى أنه يتم توزيع صكوك الأضاحي بسيارات مجهزة في المحافظات، لافتًا إلى أن الوزارة تهدف لأعلى درجات الحوكمة والشفافية في توزيع لحوم الأضاحي، ولا يُسمح بتصوير الأهالي وهو يأخذ حقه من اللحوم، مشددًا على أن هناك تنسيقا مع المحافظين ووزارة التضامن لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة من خلال قاعدة بيانات.

نستهدف الوصول لـ2 مليون أسرة

وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 2 مليون أسرة من الأولى بالرعاية للاستفادة من لحوم صكوك الأضاحي بمحافظات الجمهورية، مشددًا على أن كل مليم يدخل في مشروع الأضاحي يخضع للرقابة، وأوضح أن صك الإطعام قيمته 300 جنيه ومستمر طيلة العام، وستصل لحوم صكوك الأضاحي لـ 100 ألف أسرة من الأكثر احتياجًا شهريًا بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.