إيطاليا تسجل أعلى معدل تضخم منذ 38 عاما.. وقفزة كبيرة في أسعار الطاقة

ارتفع معدل التضخم السنوي في إيطاليا 11.9% خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1984، وفقًا لتقدير أولي نقلته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية منذ قليل، وهو أعلى معدل تضخم منذ 38 عاما.

وفقا للوكالة، فإن ما وصلت إليه البلاد يمثل ارتفاعا حادا عن معدل التضخم السنوي للشهر الماضي البالغ 8.9%، بحسب ما نقلت عن وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، ومن ثم فإن هذا ملف أساسي أمام رئيسة الوزراء الجديدة جورجا ملوني.

ارتفاع الأسعار يتواصل في إيطاليا

وذكرت الوكالة أن الارتفاع الهائل المسجل هذا الشهر كان مدفوعا بزيادة 73.2% في أسعار الطاقة، ارتفاعًا من 44.5% في سبتمبر، وارتفاع 13.1% في أسعار المواد الغذائية مقارنة بـ 11.4% الشهر الماضي.

وقالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية، إن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 3.5% على أساس شهري. وهذه الزيادات تأتي في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تعصف بالوضع الاقتصادي العالمي منذ 24 فبراير الماضي.

تاريخ التضخم في إيطاليا

وتمتع تاريخ معدل التضخم في إيطاليا، مثل كثير من دول الغرب، بفترة طويلة من الاستقرار في القرن الـ 21، إذ أدى استقلال البنك المركزي والتكاليف الرخيصة التي تدفعها العولمة إلى خلق حقبة جديدة من النمو المنخفض الأسعار.

وكان التضخم في كثير من الأحيان أقل من هدف البنك البالغ 2% على مدى السنوات الـ 20 الماضية، وكان التضخم في إيطاليا يبلغ 1% قبل 19 شهرا، لكن في الفترة الأخيرة كانت هناك توقعات بأن يتضاعف معدل التضخم.