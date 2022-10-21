تكليف جورجيا ميلوني بتشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا

كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الجمعة، جورجيا ميلوني، التي حققت مع حزبها «أخوة إيطاليا» للفاشيين الجدد، انتصارا تاريخيا في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية، عن مسؤولين تأكيدهم أن جورجيا ميلوني قبلت التكليف الرئاسي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكد مسؤول إيطالي أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية صباح غد السبت.

من جانبها، اجتمعت زعيمة اليمين المتطرف في إيطاليا جورجيا ميلوني، وحلفاؤها في الائتلاف مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، وقالوا إنهم مستعدون لتشكيل حكومة «في أسرع وقت ممكن».

سيلفيو برلسكوني يحضر محادثات ماتاريلا وميلوني

ومن المقرر أن يطلب «ماتاريلا» من «ميلوني»، في الساعات المقبلة، أن تصبح رئيسة للوزراء.

وحضر رئيس الوزراء السابق المخضرم سيلفيو برلسكوني، المحادثات القصيرة، على الرغم من تسببه في زعزعة وحدة التحالف بتصريحات مسربة مؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسعت «ميلوني» إلى طمأنة حلفاء إيطاليا الغربيين بأنه لن يتغير أي شيء.